Проводимая нынешним правительством политика Грузии, направленная на дистанцирование от Запада и сохранение нейтралитета в отношениях с Россией категорически не устраивает США, и поэтому на власти этой страны будет оказываться интенсивное давление.
В Службе внешней разведки России заявили, что Вашингтон планирует сменить власть в Грузии после парламентских выборов, которые пройдут 26 октября.
Белый дом уже подготовил кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основе этой кампании будут обвинения в том, что все проблемы Грузии связаны с Россией.
Ключевую роль в этом должна сыграть президент Грузии и гражданка Франции Саломе Зурабишвили. Она даст интервью американскому СМИ, в котором возложит вину за "деградацию" переговоров о вступлении Тбилиси в ЕС на правительство. Также она предупредит о "катастрофических последствиях сближения с Москвой".
Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии начать планировать протестные выступления в стране.
Сегодня уже стало известно, что еврокомиссар сообщил, что процесс евроинтеграции Грузии остановлен.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.