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Служба внешней разведки России сообщила о намерении США низложить власти в Грузии

По данным СВР Грузия осенью столкнётся с опасным вызовом для своего суверенитета

1:16
Силовые структуры

Проводимая нынешним правительством политика Грузии, направленная на дистанцирование от Запада и сохранение нейтралитета в отношениях с Россией категорически не устраивает США, и поэтому на власти этой страны будет оказываться интенсивное давление.

В Службе внешней разведки России заявили, что Вашингтон планирует сменить власть в Грузии после парламентских выборов, которые пройдут 26 октября.

Белый дом уже подготовил кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основе этой кампании будут обвинения в том, что все проблемы Грузии связаны с Россией.

Ключевую роль в этом должна сыграть президент Грузии и гражданка Франции Саломе Зурабишвили. Она даст интервью американскому СМИ, в котором возложит вину за "деградацию" переговоров о вступлении Тбилиси в ЕС на правительство. Также она предупредит о "катастрофических последствиях сближения с Москвой".

Американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии начать планировать протестные выступления в стране.

Сегодня уже стало известно, что еврокомиссар сообщил, что процесс евроинтеграции Грузии остановлен. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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