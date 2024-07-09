"За Севастополь еще не ответили" — разведчик Рипер о скорой каре для США

Массированный ракетный удар по военным заводам Киева не был "ответкой" за убийство мирных граждан на пляже в Севастополе, она ещё впереди — уверен специалист по разведке Георгий Рипер.
"Минобороны уже озвучило, что удар нанесён для поражения военно-технической инфраструктуры по заводам — двигателям войны, а также в ответ на атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру", — заявил он в интервью Pravda. Ru, добавив: "Россия также не бьёт по городам в ответ на удары по городам".
По мнению разведчика, ситуацию можно разделить на две части.
"Например, в далёком регионе внезапно появятся ПЗРК или дальнобойные ракеты и случится что-то с военным кораблём или вертолётом с высокими офицерами Пентагона или ЦРУ", — предположил он.
"Или внезапно произойдёт ЧП в бункере у границ Польши, как это уже случалось и от ракеты, и "по неизвестным, но фатальным причинам", либо с базой или резидентурой в третьих странах возникнут очень серьёзные проблемы", — иронизировал эксперт.
Специалист по разведке также напомнил про интересные совпадения — после ударов по транспортным или энергетическим объектам России на Западе "горят военные заводы или сходят с рельс поезда с опасными грузами".
"В одном можно быть уверенным, за Севастополь (а также все остальные пострадавшие города) они ещё ответят!" — процитировал он фразу из культового фильма "Брат-2".
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