Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Naavtotrasse: как правильно использовать кондиционер в вашем автомобиле
Врач-диетолог Кононенко: как горячая вода помогает сохранить молодость и здоровье
Рыба и грецкие орехи помогают управлению гневом
Как создать цветник из лекарственных растений на вашем участке
Врач-остеопат Животов рассказал, как летняя обувь влияет на ваше здоровье
Вот реальные причины почему кошки против огурцов
Как правильно наносить парфюм: советы парфюмера
Доходы российских миллиардеров превысили поступления от госкомпаний в казну
Рособрнадзор собирает предложения по изменению ЕГЭ: мнения экспертов
"За Севастополь еще не ответили" — разведчик Рипер о скорой каре для США

Разведчик Рипер ожидает удары по офицерам Пентагона и ЦРУ за Севастополь

Силовые структуры » Военные новости

Массированный ракетный удар по военным заводам Киева не был "ответкой" за убийство мирных граждан на пляже в Севастополе, она ещё впереди — уверен специалист по разведке Георгий Рипер.

Разведчик Рипер ожидает удары по офицерам Пентагона и ЦРУ за Севастополь
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

"Минобороны уже озвучило, что удар нанесён для поражения военно-технической инфраструктуры по заводам — двигателям войны, а также в ответ на атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру", — заявил он в интервью Pravda. Ru, добавив: "Россия также не бьёт по городам в ответ на удары по городам".

По мнению разведчика, ситуацию можно разделить на две части.

  1. В случае с Севастополем ВС РФ уже нанесли удар возмездия: выследили и уничтожили HIMARS с иностранными военными, которые запустили ATACMS с кассетными боеголовками.
  2. Дальше Москва будет действовать в ответ и в назидание, асимметрично, но очень больно.

"Например, в далёком регионе внезапно появятся ПЗРК или дальнобойные ракеты и случится что-то с военным кораблём или вертолётом с высокими офицерами Пентагона или ЦРУ", — предположил он.

"Или внезапно произойдёт ЧП в бункере у границ Польши, как это уже случалось и от ракеты, и "по неизвестным, но фатальным причинам", либо с базой или резидентурой в третьих странах возникнут очень серьёзные проблемы", — иронизировал эксперт.

Специалист по разведке также напомнил про интересные совпадения — после ударов по транспортным или энергетическим объектам России на Западе "горят военные заводы или сходят с рельс поезда с опасными грузами".

"В одном можно быть уверенным, за Севастополь (а также все остальные пострадавшие города) они ещё ответят!" — процитировал он фразу из культового фильма "Брат-2".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Клупов: "Вместе со складами ракет мы уничтожаем и специалистов НАТО" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Как правильно наносить парфюм: советы парфюмера
Доходы российских миллиардеров превысили поступления от госкомпаний в казну
Рособрнадзор собирает предложения по изменению ЕГЭ: мнения экспертов
Как правильно общаться с сотрудниками ГАИ на дороге
Садальский поделился театральной байкой из жизни Максаковой
В "ЛЭТИ" разработали электрохимический источник питания на цианобактериях
Как раскрыть вкус картошки по-особенному
"Олимпийскую премию" хотят выплачивать только избранным сотрудникам аэропортов
Like a Dragon: новости о следующей игре и планах на телеадаптацию
Молочные продукты могут снижать всасывание антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников