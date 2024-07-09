"За Севастополь еще не ответили" — разведчик Рипер о скорой каре для США

Разведчик Рипер ожидает удары по офицерам Пентагона и ЦРУ за Севастополь

Массированный ракетный удар по военным заводам Киева не был "ответкой" за убийство мирных граждан на пляже в Севастополе, она ещё впереди — уверен специалист по разведке Георгий Рипер.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

"Минобороны уже озвучило, что удар нанесён для поражения военно-технической инфраструктуры по заводам — двигателям войны, а также в ответ на атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру", — заявил он в интервью Pravda. Ru, добавив: "Россия также не бьёт по городам в ответ на удары по городам".

По мнению разведчика, ситуацию можно разделить на две части.

В случае с Севастополем ВС РФ уже нанесли удар возмездия: выследили и уничтожили HIMARS с иностранными военными, которые запустили ATACMS с кассетными боеголовками. Дальше Москва будет действовать в ответ и в назидание, асимметрично, но очень больно.

"Например, в далёком регионе внезапно появятся ПЗРК или дальнобойные ракеты и случится что-то с военным кораблём или вертолётом с высокими офицерами Пентагона или ЦРУ", — предположил он.

"Или внезапно произойдёт ЧП в бункере у границ Польши, как это уже случалось и от ракеты, и "по неизвестным, но фатальным причинам", либо с базой или резидентурой в третьих странах возникнут очень серьёзные проблемы", — иронизировал эксперт.

Специалист по разведке также напомнил про интересные совпадения — после ударов по транспортным или энергетическим объектам России на Западе "горят военные заводы или сходят с рельс поезда с опасными грузами".