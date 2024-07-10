Кнут и пряник: эксперт призвал усилить защиту военных аэродромов

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Эксперт Шурыгин: нужно значительно усилить защиту российских военных аэродромов

2:00
Силовые структуры » Военные новости

Военный обозреватель Владислав Шурыгин в беседе с "Военное дело" заявил, что защита всех российских военных аэродромов должна быть значительно усилена. Он подчеркнул, что, к сожалению, масштабная работа в этом направлении не проводится, несмотря на то, что спецоперация длится уже два года.

Эксперт Шурыгин: нужно значительно усилить защиту российских военных аэродромов
Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

"Проще списать несколько десятков миллиардов на сожжённые самолеты, может быть, они застрахованы — это даже удобно, чем заниматься созданием настоящей народной ПВО", — отметил Шурыгин.

Обозреватель обратил внимание на то, что некоторые европейские страны, такие как Польша, активно разрабатывают новые комплексы для защиты своих стратегических объектов. В пример он привёл систему патрулирования границ с помощью аэростатов, которую сейчас активно внедряет Варшава. По мнению Шурыгина, такие разработки необходимы и России. Для ускорения их внедрения требуется принятие решений на государственном уровне.

"У нас много пряников, а вот кнутов отчаянно не хватает. Наконец-то хоть занялись известными "пятисотыми", которых накопилось довольно много. Недавно я разговаривал с командиром одного полка, он сказал: "Проблема в том, что соседи не поддержали наступление и не пошли. По списку у них 1400 человек, а реально в строю вдвое меньше. Много людей где-то бегает, кто-то не вернулся из отпусков, а докладывать честно не хочется, потому что накажут"," — сообщил Шурыгин.

Он также считает, что существует системная проблема, которая не решается быстро. Обозреватель отметил, что ситуация спасается лишь тем, что у ВСУ дела обстоят ещё хуже. По его мнению, для изменения ситуации в российском тылу и в самих ВС РФ необходимо прежде всего "избавиться от вранья". Только так можно увидеть реальную картину происходящего и принимать объективные решения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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