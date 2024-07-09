Журналисты сопоставили военные потенциалы НАТО и России с Китаем

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты Bild сопоставили военные потенциалы НАТО и российско-китайского блока.

В армиях НАТО насчитывается 3 438 097 военнослужащих. Почти половина из них служат в армии США, что больше, чем общее количество военнослужащих в армиях России и Китая.

Страны НАТО располагают 1894 реактивными системами залпового огня и 11 710 самоходными артиллерийскими установками. Россия превосходит их по обоим показателям. Кроме того, у НАТО есть 3387 боевых самолётов и 9030 вертолётов, что также больше, чем общее число боевых самолётов и вертолётов России и Китая.

По количеству эсминцев (95), подводных лодок (144), фрегатов (134) и авианосцев (17) НАТО опережает Россию и Китай вместе взятые. В США, Франции и Великобритании в сумме меньше ядерных боеголовок (5559), чем в России (5580).