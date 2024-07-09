Йенс Столтенберг выделил слабые стороны НАТО, которые показала СВО

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Силовые структуры

Украинский конфликт указал на серьёзные проблемы в боеготовности и совместимости войск НАТО. Альянс должен как можно скорее устранить эти недочёты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме военной промышленности, который прошёл на полях саммита в Вашингтоне.

Россия преподавала урок НАТО и показала альянсу его слабости
Фото: norden.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

"Реальность войны на Украине продемонстрировала не только то, что наши запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировал огромные пробелы в совместимости наших войск. Самый известный пример — это германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот. Это прямая противоположность совместимости сил", — заявил он.

Действительно, несмотря на то, что только ленивый не критиковал снижение боеспособности армии РФ в постсоветский период и деградацию оборонно-промышленного комплекса, оказалось, что на Западе аналогичные проблемы приобрели ещё больший размах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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