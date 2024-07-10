Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО

Новый невидимый дальний дрон-разведчик наводит ракеты "Искандер"

Россия представила новый дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разведывательного назначения.

Фото: armyinform.com.ua by Armyinform.com.ua, CC BY 4.0

Он способен наводить ракетные комплексы "Искандер" и является невидимым для систем противовоздушной обороны врага (ПВО).

Дрон уже отметился в тылу Украины: Киевской, одесской и прочих областях.

По информации на 2023 год, новый БПЛА оснащен новейшими технологиями, которые позволяют ему оставаться незаметным для радаров противника. Аппарат предназначен для выполнения разведывательных миссий на больших расстояниях, обеспечивая точное наведение ракетных комплексов "Искандер" на цели.

БПЛА оснащён современными системами связи и управления, что позволяет ему эффективно взаимодействовать с наземными командными пунктами и другими воздушными средствами. Благодаря своим характеристикам, новый беспилотник значительно усилит возможности российских Вооружённых сил в области разведки и целеуказания.