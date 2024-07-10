Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза заявил, что Трубачу ничего не грозит за "Голубую луну"
Чем подкормить чеснок в июле: головки вырастут в 2 раза крупнее
Как понять, что у вашей кошки что-то болит
Олег Газманов попросил поклонников обхитрить YouTube
"Звук": россияне на шашлыках предпочитают слушать рок и поп
Россияне отлично подготовились к международным соревнованиям по скайраннингу
Как недорого отдохнуть на Азовском море
Аналитики фиксируют рост обеспокоенности среди участников НАТО
Новый невидимый дальний дрон-разведчик наводит ракеты "Искандер"
Террористы намеревались уничтожить крейсер "Адмирал Кузнецов"

Пособники Украины намеревались взорвать авианесущий крейсер ВМФ России

0:51
Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовили на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Также были предотвращены покушения на трёх высокопоставленных военнослужащих Минобороны России в Москве.

По делу о подготовке покушений на военных в Москве задержан гражданин России 1994 года рождения.

"который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".

Это одна из самых крупных попыток теракта на российском флоте со стороны украинских спецслужб, которая должна была по замыслу организаторов иметь большой информационный резонанс.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Промывание макарон после варки: миф или необходимость?
Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему
В РФ открылись более 13 тысяч иностранных компаний после февраля 2022 года
Как замедлить процесс старения: советы дерматолога
Куда и как москвичи могут сейчас отправиться на юг России
Симона Юнусова ответила на вопрос об Анастасии Решетовой
Apple стала самой ценной компанией в мире, обогнав Microsoft
Соболев согласовал контракт с ФК "Зенит"
Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк
Ветеринары советуют владельцам кошек не увлекаться настоем валерианы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников