Террористы намеревались уничтожить крейсер "Адмирал Кузнецов"

Пособники Украины намеревались взорвать авианесущий крейсер ВМФ России

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовили на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Также были предотвращены покушения на трёх высокопоставленных военнослужащих Минобороны России в Москве.

По делу о подготовке покушений на военных в Москве задержан гражданин России 1994 года рождения.

"который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".

Это одна из самых крупных попыток теракта на российском флоте со стороны украинских спецслужб, которая должна была по замыслу организаторов иметь большой информационный резонанс.