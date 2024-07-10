ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовили на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Также были предотвращены покушения на трёх высокопоставленных военнослужащих Минобороны России в Москве.
По делу о подготовке покушений на военных в Москве задержан гражданин России 1994 года рождения.
"который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".
Это одна из самых крупных попыток теракта на российском флоте со стороны украинских спецслужб, которая должна была по замыслу организаторов иметь большой информационный резонанс.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.