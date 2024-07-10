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Кир Стармер публично разрешил использовать Украине британские ракеты по своему усмотрению

Кир Стармер заявил, что не ограничивает применение британских ракет на Украине

Силовые структуры

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Украине использовать британские ракеты Storm Shadow в военных целях на территории России. 

Кир Стармер заявил, что не ограничивает применение британских ракет на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center, PDM

В интервью агентству Bloomberg Стармер сказал, что Украина сама должна решать, как использовать эти ракеты. Он подчеркнул, что их применение должно соответствовать международному гуманитарному праву и осуществляться исключительно в оборонных целях. Однако окончательное решение о применении ракет остаётся за украинской стороной.

Похоже новый премьер-министр не вполне осознаёт, что отдавая подобные разрешения он провоцирует удары по британским военным по всему миру со стороны их противников, которым Россия может поставить высокоточное оружие, аналогичное британским ракетам. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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