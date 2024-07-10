Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Украине использовать британские ракеты Storm Shadow в военных целях на территории России.
В интервью агентству Bloomberg Стармер сказал, что Украина сама должна решать, как использовать эти ракеты. Он подчеркнул, что их применение должно соответствовать международному гуманитарному праву и осуществляться исключительно в оборонных целях. Однако окончательное решение о применении ракет остаётся за украинской стороной.
Похоже новый премьер-министр не вполне осознаёт, что отдавая подобные разрешения он провоцирует удары по британским военным по всему миру со стороны их противников, которым Россия может поставить высокоточное оружие, аналогичное британским ракетам.
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