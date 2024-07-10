Кир Стармер публично разрешил использовать Украине британские ракеты по своему усмотрению

Кир Стармер заявил, что не ограничивает применение британских ракет на Украине

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Украине использовать британские ракеты Storm Shadow в военных целях на территории России.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center, PDM

В интервью агентству Bloomberg Стармер сказал, что Украина сама должна решать, как использовать эти ракеты. Он подчеркнул, что их применение должно соответствовать международному гуманитарному праву и осуществляться исключительно в оборонных целях. Однако окончательное решение о применении ракет остаётся за украинской стороной.

Похоже новый премьер-министр не вполне осознаёт, что отдавая подобные разрешения он провоцирует удары по британским военным по всему миру со стороны их противников, которым Россия может поставить высокоточное оружие, аналогичное британским ракетам.