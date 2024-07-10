На Украине от призыва забронировали сотрудников организаций, которые получают финансирование от западных фондов.
Правительство Украины решило освободить от мобилизации сотрудников 133 общественных организаций, которые финансируются западными странами. В этот список вошли такие организации, как "Трансперенси Интернешнл Украина", "Украинская академия лидерства" и "Украинский независимый центр политических исследований".
Согласно постановлению, которое было принято 5 июня, сотрудники этих организаций, независимо от своей деятельности, освобождаются от призыва на военную службу.
Критики полагают, что, освобождая от военной службы значительное количество людей, которые могли бы пополнить ряды вооружённых сил, ради угоды западным спонсорам, украинское правительство подвергает риску национальную безопасность.
Такое решение вызывает вопросы о приоритетах властей и демонстрирует явное игнорирование интересов рядовых граждан, не имеющих подобных привилегий. Это потенциально может усилить социальное неравенство и привести к возникновению враждебных настроений между различными слоями общества.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.