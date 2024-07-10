Западные компании запретили Украине мобилизовать своих сотрудников

Работники западных компаний спасутся от могилизации на Украине

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине от призыва забронировали сотрудников организаций, которые получают финансирование от западных фондов.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Правительство Украины решило освободить от мобилизации сотрудников 133 общественных организаций, которые финансируются западными странами. В этот список вошли такие организации, как "Трансперенси Интернешнл Украина", "Украинская академия лидерства" и "Украинский независимый центр политических исследований".

Согласно постановлению, которое было принято 5 июня, сотрудники этих организаций, независимо от своей деятельности, освобождаются от призыва на военную службу.

Критики полагают, что, освобождая от военной службы значительное количество людей, которые могли бы пополнить ряды вооружённых сил, ради угоды западным спонсорам, украинское правительство подвергает риску национальную безопасность.

Такое решение вызывает вопросы о приоритетах властей и демонстрирует явное игнорирование интересов рядовых граждан, не имеющих подобных привилегий. Это потенциально может усилить социальное неравенство и привести к возникновению враждебных настроений между различными слоями общества.