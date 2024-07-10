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Норвежский самолёт намеревался спровоцировать атаку со стороны российского самолёта

Российский самолёт пресёк нарушение границы норвежским самолётом

Силовые структуры

Министерство обороны сообщило, что российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для сопровождения норвежского противолодочного самолёта P-8A "Посейдон", который приближался к границе России в акватории Баренцева моря.

Российский самолёт пресёк нарушение границы норвежским самолётом
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

В результате действий российского истребителя нарушения границы не произошло. Иностранный самолёт выполнил разворот, и МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Министерство обороны сообщает, что за последние месяцы интенсивность полётов и частота провокаций со стороны авиации НАТО существенно возросли, однако наши пилоты выполняют все инструкции, направленные на недопущение пересечение границ и инцидентов в воздухе.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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