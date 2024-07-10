Страны Запада намерены возложить вину за продолжение войны на Украине на Китай

В итоговой декларации саммита НАТО будет указано, что Китай является "решающим пособником" России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
В документе Китай будет назван "решающим пособником" России в войне против Украины. Также страны НАТО призовут Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий Москвы.
"КНР стала решающим фактором в войне России против Украины посредством своего так называемого партнерства без ограничений и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы", — говорится в проекте декларации.
Таким образом, страны НАТО, возможно, намерены оправдать рост своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в зоне влияния Китая. Характерно то, что никогда не приводилось конкретных фактов военной помощи Китая России.
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