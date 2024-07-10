Страны Запада намерены возложить вину за продолжение войны на Украине на Китай

Reuters: страны НАТО намерены обвинить Китай в поддержке России против Украины

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В итоговой декларации саммита НАТО будет указано, что Китай является "решающим пособником" России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

В документе Китай будет назван "решающим пособником" России в войне против Украины. Также страны НАТО призовут Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий Москвы.

"КНР стала решающим фактором в войне России против Украины посредством своего так называемого партнерства без ограничений и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы", — говорится в проекте декларации.

Таким образом, страны НАТО, возможно, намерены оправдать рост своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в зоне влияния Китая. Характерно то, что никогда не приводилось конкретных фактов военной помощи Китая России.