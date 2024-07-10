Wall Street Journal установил, как западное оружие теряет эффективность на Украине

Западные военачальники в панике: новейшее оружие против России неэффективно

2:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные журналисты установили, что одна из причин неудач Украины заключается в том, что поставленное Западом высокоточное оружие оказывается неэффективным вскоре после его поставок в зону конфликта.

Фото: Официальный сайт Правительства Великобритании by PA Media is licensed under MoD Crown Copyright

Высокоточное оружие США, такое как M982 Excalibur, перестало быть эффективным из-за противодействия российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это вызывает сомнения в эффективности военной доктрины НАТО.

Летом 2022 года Украина получила высокоточные снаряды M982 Excalibur. Поначалу они казались ключевым фактором в пользу Вооружённых сил Украины. Однако, как сообщает Wall Street Journal, российская армия быстро адаптировалась и применила мощные возможности РЭБ. К середине 2023 года американские снаряды с GPS-наведением стали практически бесполезными.

Аналогичная судьба постигла и другие образцы западного оружия. Точность систем HIMARS значительно снизилась, а GLSDB вышли из строя из-за РЭБ. Лишь американские ATACMS и франко-британские ракеты Storm Shadow остаются относительно эффективными.

Пентагон отказался обсуждать характеристики систем вооружения США, ссылаясь на соображения безопасности. Однако анонимные источники среди военных НАТО и Украины признают, что это лишь вопрос времени, когда Россия научится нейтрализовывать и эти виды оружия.

Западные военные эксперты опасаются, что это ставит под сомнение всю военную доктрину НАТО, основанную на убеждении, что точность может победить массу врага. Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что последние 20 лет высокоточное оружие применялось против противников, которые не могли эффективно ответить по причине своей технической отсталости.

Wall Street Journal также подчёркивает, что любое боевое столкновение всегда было "игрой в кошки-мышки", и в этой игре выигрывает тот, кто быстрее адаптируется. К сожалению для Киева, западные союзники в этом не преуспевают.