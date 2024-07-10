Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины.
Накануне пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС поднялась с авиабазы "Дягилево". "Стратеги" были снаряжены крылатыми ракетами Х-101, их запуск осуществлялся по Полтавщине из района Волгоградской/Саратовской областей. Украинские системы противовоздушной обороны пуск проспали.
Как итог — неожиданный заход ракет в украинское воздушное пространство и поражение химического производства и топливного терминала с их полным уничтожением.
Ждём дальнейшей активизации "Медведей" на этом направлении. Это и символично — бить по врагу со "Сталинграда".
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.