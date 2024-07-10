НАТО — Киеву: "Мы бы приняли Украину в альянс, но очень боимся Россию"

Саммит НАТО в Вашингтоне резко отличается от прошлых.
В Вильнюсе в 2023 году все говорили о том, что ещё чуть и контрнаступление ВСУ переломит ситуацию на фронте и националисты попрут вперёд.
Тогда Западу уже казалось, что Киев на коне въедет в НАТО. Но нынче тональность там другая: военный блок изворачивается, изобретая способы как "принять Украину, не принимая её".
Но уже понятно, что Украину там никто не ждёт, а нынешние границы страны уже признаны постоянными. А России непременно нужно добиваться выполнения всех поставленных условий.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.