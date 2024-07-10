НАТО — Киеву: "Мы бы приняли Украину в альянс, но очень боимся Россию"

НАТО пообещали Украине вступление в альянс. Но потом как-нибудь

Саммит НАТО в Вашингтоне резко отличается от прошлых.

Фото: flickr.com by Number 10, CC BY 2.0

В Вильнюсе в 2023 году все говорили о том, что ещё чуть и контрнаступление ВСУ переломит ситуацию на фронте и националисты попрут вперёд.

Тогда Западу уже казалось, что Киев на коне въедет в НАТО. Но нынче тональность там другая: военный блок изворачивается, изобретая способы как "принять Украину, не принимая её".

Но уже понятно, что Украину там никто не ждёт, а нынешние границы страны уже признаны постоянными. А России непременно нужно добиваться выполнения всех поставленных условий.