Вашингтонский саммит НАТО денег Киеву не принёс.
Формально украинцам опять пообещали большой "кредит" на 40 млрд евро.
В итоговой декларации так и указали, что альянс "планирует выделить Украине 40 млрд евро в течение следующего года".
Ключевой термин "планирует", а значит, реально денег никто пока не даёт. Скорее всего, офис президента Украины должен выполнить "потужное" контрнаступление за счёт одномоментного использования колоссального числа живой силы. Если контрнаступ принесёт территориальный успех (не важны людские потери, народ Украины для западных лобби бесплатный), то спонсоры продолжают инвестировать в войну, а если он опять провалится, то проект "Зеленский на войне" будет закрыт.
Но украинцам при любом раскладе надо готовится к катастрофическим потерям живой силы, которая будет брошена в мясорубку ради спасения "шкур" Зеленского и Ермака.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.