Денег не дадим, но вы погибайте. Саммит НАТО предложил Зеленскому опять "сходить в контрнаступ"

Запад будет инвестировать в войну, пока украинцы не кончатся

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтонский саммит НАТО денег Киеву не принёс.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Формально украинцам опять пообещали большой "кредит" на 40 млрд евро.

В итоговой декларации так и указали, что альянс "планирует выделить Украине 40 млрд евро в течение следующего года".

Ключевой термин "планирует", а значит, реально денег никто пока не даёт. Скорее всего, офис президента Украины должен выполнить "потужное" контрнаступление за счёт одномоментного использования колоссального числа живой силы. Если контрнаступ принесёт территориальный успех (не важны людские потери, народ Украины для западных лобби бесплатный), то спонсоры продолжают инвестировать в войну, а если он опять провалится, то проект "Зеленский на войне" будет закрыт.

Но украинцам при любом раскладе надо готовится к катастрофическим потерям живой силы, которая будет брошена в мясорубку ради спасения "шкур" Зеленского и Ермака.

Секретное письмо Орбана Евросоюзу: мирные переговоры, саммит НАТО, Зеленский, Путин и Си Цзинпинь