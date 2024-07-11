Экс-голкипер "Динамо" ищет клуб? В "Химках" высказались о шансах подписать Антона Шунина

1 июля московское "Динамо" объявило об уходе из команды 37-летнего вратаря Антона Шунина в связи с истечением его контракта.
А накануне, 10 июля, гендиректор подмосковных "Химок" Николай Оленев заявил о возможном соглашении с бывшим голкипером бело-голубых и сборной России.
"Интересуются ли "Химки" Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке", — в интервью РБ Спорт рассказал генеральный директор подмосковного клуба.
В предстоящем сезоне "Химки" опять будут выступать в российской Премьер-Лиге.
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