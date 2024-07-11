Эксперт Коновалов объяснил причины агрессивной политики Польши

Политолог Коновалов объясняет русофобию Польши меркантильными интересами

1:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иван Коновалов, политолог и военный эксперт, заявил в интервью порталу Newsinfo:

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц, CC BY-SA 3.0

"Польша прилагает все усилия, чтобы сплотить НАТО, представив Россию в качестве общего врага".

По мнению эксперта, опасения Польши по поводу возможного вторжения России на самом деле направлены на то, чтобы укрепить единство НАТО перед лицом общего противника".

"У Польши другие опасения. У Польши опасения, что скоро развалится НАТО. И вот такими действиями она бывает скрепой в этой действительно уже пережившей себя организации, в которой центростремительные силы набирают оборот", — ответил Коновалов по поводу опасений Польши насчет нападения России.

По мнению эксперта, НАТО сегодня отличается от того, каким было во времена холодной войны. Польша осознаёт, что без этого альянса её существование невозможно. Поэтому членство в НАТО выгодно для страны с политической, военной и финансовой точек зрения.

Польша получает значительные экономические и политические преимущества от напряжённости. Во-первых, это крупные финансовые вложения в присутствие сил США и НАТО в стране. Во-вторых, значительная часть польских военных проектов финансируется через НАТО.

"Поведение польского руководства в определенном смысле отвечает чаяниям руководства НАТО, но для Германии и Франции, например, это исторически выглядит, как когда-то Черчилль назвал Польшу "гиеной Европы". Это гиенское поведение как было, так и осталось именно таким. А ненависть к России — это уже исторически сложившийся фактор, который они тоже реализуют", — заявил Иван Коновалов.

Эксперт не считает, что кто-либо из соседей по НАТО смотрит на поведение Польши с одобрением, однако поделать с этим никто ничего не может.