Дональд Трамп намерен пересмотреть политику разведки в отношении союзников

США и страны ЕС могут ограничить взаимный доступ к разведданным, пострадает Украина

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Издание Politico сообщает, что Дональд Трамп планирует сократить обмен разведывательной информацией с членами НАТО.

Фото: NASA is licensed under public domain

Такое решение вызвало обеспокоенность среди европейских чиновников. Как сообщили советники Трампа, это часть стратегии по уменьшению поддержки НАТО со стороны США.

Сокращение обмена разведданными может ослабить безопасность Европы, особенно Украины. Ведь Украина сейчас зависит от американской разведки в своём противостоянии с Россией. Как отметил один из европейских чиновников, именно американская разведка помогла многим странам НАТО понять серьёзность угроз в регионе.

Если обмен разведданными сократится, это может спровоцировать ответные меры со стороны европейских союзников. Они могут ограничить доступ США к своей разведывательной информации, что ослабит совместные усилия по обеспечению безопасности.