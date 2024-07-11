"Приятного мало": чем опасно для РФ требование Зеленского снять запреты на применение западного оружия

Эксперт Бижев: Байден согласится снять запреты на применение западного оружия по РФ

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент США Джо Байден согласится снять запрет на применение западного оружия по целям в России, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона снять любые ограничения на использование вооружения НАТО для ударов по российским территориям.

Бижев напомнил, что командование ВСУ с начала спецоперации без разбора наносит по России удары западным оружием, по максимуму используя его боевые возможности.

"Это де-факто будет — просить у Байдена узаконить эти удары. Хотя они уже на протяжении длительного времени с начала военной операции эти удары наносят", — пояснил эксперт.

Генерал-лейтенант отметил, что до сих пор Украине поставляли оружие с максимальной дальностью 300 км. Если Киеву предоставят более дальнобойное вооружение, угрозы для РФ повышаются.

"Это, конечно, проблемы будут для центральных промышленных регионов Российской Федерации. Учитывая, что Украина находится не где-то на Дальнем Востоке, а в сердце Европы, то даже в оружии с досягаемостью 500 км приятного очень мало. И я уверен, что Байден такое разрешение даст", — выразил уверенность Бижев.

Эксперт указал на то, что западные СМИ с начала конфликта делают вбросы в информационное поле, которые в конечном счёте подтверждаются.

"Долго мусолили вопрос о передаче F-16 — они передаются. Долго говорили о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot — они уже в составе ВСУ. Долго говорилось о HIMARS — все эти высокоточные ракеты уже бьют по нам. Всё, о чем говорилось, всё подтвердилось. Отказа ни в чем не было. Но они все дальностью 300 км", — подчеркнул Бижев.

Исключением стала ФРГ: канцлер Олаф Шольц отказывается передавать Киеву ракеты Taurus, несмотря на давление Великобритании, отметил эксперт.