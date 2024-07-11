Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создан сплав из кремния, германия и олова для утилизации избытка тепла в электронике
Елена Ханга заступилась за любовниц, которых винят в развале брака
Певец Натан признался, что ему предлагали 250 тысяч рублей за ночь в Воронеже
Польские власти ужесточили правила в отношении въезда грузовиков из Белоруссии
Как проверить качество шин перед покупкой
Белый квас для окрошки: самый правильный рецепт от Ольги Сюткиной
Блогерша Айза-Лилуна Ай приобрела землю на Бали
ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, включая сербские, с 2022 года
Певица Zivert анонсировала новый трек и гастрольный тур после перерыва
"Приятного мало": чем опасно для РФ требование Зеленского снять запреты на применение западного оружия

Эксперт Бижев: Байден согласится снять запреты на применение западного оружия по РФ

2:26
Силовые структуры

Президент США Джо Байден согласится снять запрет на применение западного оружия по целям в России, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Эксперт Бижев: Байден согласится снять запреты на применение западного оружия по РФ
Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона снять любые ограничения на использование вооружения НАТО для ударов по российским территориям.

Бижев напомнил, что командование ВСУ с начала спецоперации без разбора наносит по России удары западным оружием, по максимуму используя его боевые возможности.

"Это де-факто будет — просить у Байдена узаконить эти удары. Хотя они уже на протяжении длительного времени с начала военной операции эти удары наносят", — пояснил эксперт.

Генерал-лейтенант отметил, что до сих пор Украине поставляли оружие с максимальной дальностью 300 км. Если Киеву предоставят более дальнобойное вооружение, угрозы для РФ повышаются.

"Это, конечно, проблемы будут для центральных промышленных регионов Российской Федерации. Учитывая, что Украина находится не где-то на Дальнем Востоке, а в сердце Европы, то даже в оружии с досягаемостью 500 км приятного очень мало. И я уверен, что Байден такое разрешение даст", — выразил уверенность Бижев.

Эксперт указал на то, что западные СМИ с начала конфликта делают вбросы в информационное поле, которые в конечном счёте подтверждаются.

"Долго мусолили вопрос о передаче F-16 — они передаются. Долго говорили о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot — они уже в составе ВСУ. Долго говорилось о HIMARS — все эти высокоточные ракеты уже бьют по нам. Всё, о чем говорилось, всё подтвердилось. Отказа ни в чем не было. Но они все дальностью 300 км", — подчеркнул Бижев.

Исключением стала ФРГ: канцлер Олаф Шольц отказывается передавать Киеву ракеты Taurus, несмотря на давление Великобритании, отметил эксперт.

"Хотя Англия подталкивает постоянно, чтобы эти ракеты Taurus с дальностью до 500 км были переданы ВСУ. А если дальность 500 км, то под прицелом будут Санкт-Петербург и Москва", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Декларация саммита НАТО упомянула Россию и Украину более 100 раз Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Последние материалы
Специалист по выживанию назвал опасные ошибки россиян на пляжах
Магнитные бури увеличивают риск инфарктов и инсультов, предупредил профессор Ахмедов
Дети Анджелины Джоли не могут простить Брэд Питта за насилие
Тренды лета 2024: альтернатива белой футболке
В Госдуме обсудят обязательное страхование курьеров на электросамокатах
Врачи рассказали, как бегать и не повредить колени
Российские угольные компании теряют прибыль
Stavropol.media: греческий йогурт можно есть на ночь
Освежающий и натуральный фруктово-ягодный чай
Купальники и типы фигур: как выбрать лучший вариант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников