Сербские пулемёты в руках ВСУ: больше не братья-славяне?

ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, включая сербские, с 2022 года

С 2022 года ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, произведённых на Украине и за рубежом, включая США, Германию, Бельгию, Италию, Чехию, Турцию и Сербию. Об этом сообщило военное ведомство Украины 11 июля. Калибр этих пулемётов варьируется от 5,56 мм до 14,5 мм. Сербия является единственным поставщиком, не являющимся членом НАТО. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Министерство обороны Украины не раскрыло точное количество полученных пулемётов. Отмечено, что процесс предоставления кода НАТО для нового оружия и военной техники в ВСУ теперь занимает всего 10 дней. С начала российской спецоперации в 2022 году Сербия экспортировала вооружения на сумму 800 млн евро в западные страны, которые затем передали их Украине.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил возможный реэкспорт сербского оружия на Украину, заявив, что Сербия не занимает чью-либо сторону в конфликте. Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — это бизнес и часть экономического возрождения страны. Вучич отметил, что сербский ВПК имеет потенциал для увеличения экспорта благодаря конкурентоспособной цене своей продукции.

В феврале 2023 года появилась информация о поставках сербских снарядов в Украину, которую позже опровергли Минобороны Сербии и компания Krusik. Тем не менее, Москва направила запрос в Белград для прояснения ситуации.