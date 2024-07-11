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ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, включая сербские, с 2022 года

Силовые структуры » Военные новости

С 2022 года ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, произведённых на Украине и за рубежом, включая США, Германию, Бельгию, Италию, Чехию, Турцию и Сербию. Об этом сообщило военное ведомство Украины 11 июля. Калибр этих пулемётов варьируется от 5,56 мм до 14,5 мм. Сербия является единственным поставщиком, не являющимся членом НАТО. Об этом сообщает EADaily.

ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, включая сербские, с 2022 года
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Министерство обороны Украины не раскрыло точное количество полученных пулемётов. Отмечено, что процесс предоставления кода НАТО для нового оружия и военной техники в ВСУ теперь занимает всего 10 дней. С начала российской спецоперации в 2022 году Сербия экспортировала вооружения на сумму 800 млн евро в западные страны, которые затем передали их Украине.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил возможный реэкспорт сербского оружия на Украину, заявив, что Сербия не занимает чью-либо сторону в конфликте. Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — это бизнес и часть экономического возрождения страны. Вучич отметил, что сербский ВПК имеет потенциал для увеличения экспорта благодаря конкурентоспособной цене своей продукции.

В феврале 2023 года появилась информация о поставках сербских снарядов в Украину, которую позже опровергли Минобороны Сербии и компания Krusik. Тем не менее, Москва направила запрос в Белград для прояснения ситуации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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