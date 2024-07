Сербские пулемёты в руках ВСУ: больше не братья-славяне?

С 2022 года ВСУ получили более 25 образцов пулемётов, произведённых на Украине и за рубежом, включая США, Германию, Бельгию, Италию, Чехию, Турцию и Сербию. Об этом сообщило военное ведомство Украины 11 июля. Калибр этих пулемётов варьируется от 5,56 мм до 14,5 мм. Сербия является единственным поставщиком, не являющимся членом НАТО. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0