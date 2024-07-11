Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил выводы, которые сделали в Кремле относительно саммита НАТО в Вашингтоне.
Военная инфраструктура НАТО продолжает приближаться к границам России. Действия альянса вновь подтверждают его предназначение — поддерживать конфронтацию. Фактически, он уже полностью вовлечён в конфликт вокруг Украины.
Решения, которые примет НАТО на саммите, потребуют от России действий по сдерживанию альянса. Расширение НАТО на территорию Украины представляет собой недопустимую угрозу для безопасности России.
Противники России в Европе и США не стремятся к миру и диалогу по Украине, о чём свидетельствует принятая на саммите декларация.
Однако на Западе есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения по украинскому вопросу. В настоящее время нет точной информации о возможности проведения Киевом второй "мирной конференции".
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