Дмитрий Песков озвучил итоги, которые подвели в Кремле относительно саммита НАТО

Дмитрий Песков: блок НАТО полностью вовлечён в конфликт на Украине

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил выводы, которые сделали в Кремле относительно саммита НАТО в Вашингтоне.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Военная инфраструктура НАТО продолжает приближаться к границам России. Действия альянса вновь подтверждают его предназначение — поддерживать конфронтацию. Фактически, он уже полностью вовлечён в конфликт вокруг Украины.

Решения, которые примет НАТО на саммите, потребуют от России действий по сдерживанию альянса. Расширение НАТО на территорию Украины представляет собой недопустимую угрозу для безопасности России.

Противники России в Европе и США не стремятся к миру и диалогу по Украине, о чём свидетельствует принятая на саммите декларация.

Однако на Западе есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения по украинскому вопросу. В настоящее время нет точной информации о возможности проведения Киевом второй "мирной конференции".