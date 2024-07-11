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Олаф Шольц приветствует размещение в Германии дальнобойных ракет США

Олаф Шольц полагает, что размещение американского вооружения защитит его страну

Силовые структуры

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что планы Пентагона по размещению дальнобойных систем вооружения в Германии — это "очень хорошее решение".

Олаф Шольц полагает, что размещение американского вооружения защитит его страну
Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

Утром в среду Москва заявила, что ответит на это в военном ключе. Посол России в Берлине отметил, что такие шаги Запада только усиливают конфронтацию.

Россия ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии военным способом, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее Пентагон объявил, что США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы в 2026 году. Эти системы будут значительно превосходить уже имеющиеся в Европе орудия.

По-видимому, Олаф Шольц как раз из тех недальновидных европейских политиков, которые не исключают для граждан своих стран "превратиться в радиоактивный пепел". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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