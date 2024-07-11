Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что планы Пентагона по размещению дальнобойных систем вооружения в Германии — это "очень хорошее решение".
Утром в среду Москва заявила, что ответит на это в военном ключе. Посол России в Берлине отметил, что такие шаги Запада только усиливают конфронтацию.
Россия ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии военным способом, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее Пентагон объявил, что США начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы в 2026 году. Эти системы будут значительно превосходить уже имеющиеся в Европе орудия.
По-видимому, Олаф Шольц как раз из тех недальновидных европейских политиков, которые не исключают для граждан своих стран "превратиться в радиоактивный пепел".
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