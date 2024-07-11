Западные спецслужбы обвинили Россию в намерении ликвидировать руководителей ВПК стран НАТО

CNN сообщил о планах России ликвидировать руководителей оборонной промышленности в Европе, которые производят оружие для Украины.
По информации CNN, в начале этого года американская разведка узнала о планах российского правительства убить генерального директора немецкой компании Rheinmetal, которая производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.
Согласно данным CNN, у России также были планы по устранению других руководителей оборонной промышленности в Европе. План по убийству Армина Паппергера был назван наиболее продуманным. Однако неясно, планировали ли убить его напрямую или через местного посредника.
Разведданные были переданы Германии. Что с ними произошло и были ли задержаны какие-либо лица, в статье не уточняется. Официальные комментарии от ФРГ и "Райнметалл" не поступали.
Учитывая, что несколькими месяцами на Паппергера и в самом деле было совершено покушение, и сожжён его летний особняк, то информационный вброс CNN приобретает некоторую достоверность в глазах обывателей. Впрочем, целеполагание российских спецслужб при гипотетических атаках не объясняется.
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