Джо Байден скоро объявит о новом пакете помощи Украине

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники, президент США Джо Байден в скором времени объявит о выделении Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов. В этот пакет, по информации издания, войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.
По словам двух официальных лиц из США, Байден, вероятно, сделает это объявление во время встречи с "президентом" Украины Владимиром Зеленским, которая состоится позже в четверг.
В то же время большинство экспертов уверены, что помимо 60 млрд.$, запланированных на финансирование Украины до выборов в США никаких дополнительных решений по финансированию войны на Украине приниматься не будет.
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