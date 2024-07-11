Джо Байден скоро объявит о новом пакете помощи Украине

Джо Байден намерен объявить о выделении нового пакета помощи Украине

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники, президент США Джо Байден в скором времени объявит о выделении Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов. В этот пакет, по информации издания, войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, PDM

По словам двух официальных лиц из США, Байден, вероятно, сделает это объявление во время встречи с "президентом" Украины Владимиром Зеленским, которая состоится позже в четверг.

В то же время большинство экспертов уверены, что помимо 60 млрд.$, запланированных на финансирование Украины до выборов в США никаких дополнительных решений по финансированию войны на Украине приниматься не будет.