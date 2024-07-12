Пушечное мясо: зачем Зеленский набирает в Европе легион

Политолог Ищенко: Киев нуждается в легионе для сдерживания наступления ВС РФ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Накануне Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в областях обороны и безопасности. Одним из ключевых элементов этого соглашения является создание на территории Польши легиона, в который смогут вступить украинцы, проживающие в европейских странах, сообщает "Военное дело".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Политолог Ростислав Ищенко считает, что это соглашение является логичным шагом, так как Киев остро нуждается в новых силах для противостояния российской армии. По его мнению, Зеленский планирует формировать легион из значительного числа украинцев, проживающих в Европе.

"Очевидно, что начнётся с добровольного набора. Как они будут стимулировать добровольцев — это их дело. Могут предложить выбор: "25 лет тюрьмы или полгода-год службы в легионе". Вариантов много", — говорит политолог.

Ищенко уверен, что на начальном этапе набор будет добровольным, так как среди миллионов украинцев в Европе найдётся хотя бы один процент, готовый вступить в легион. В дальнейшем, по его мнению, может начаться принуждение к службе с помощью угроз или льгот.

Что касается численности "украинского легиона", то строгих ограничений здесь нет. В его составе могут быть как 50 человек, так и пять тысяч. Ищенко считает, что для Зеленского важно привлечь хотя бы кого-то, так как на Украине людей для службы отлавливают уже среди самых незащищённых слоёв населения.