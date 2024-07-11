США намерены дать силовой ответ на "преступление" в киевской больнице

Джек Салливан пригрозил России силовым ответом на "удар по киевской больнице"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан, Америка сотрудничает с Украиной в вопросе силового ответа на инцидент, произошедший в киевской больнице.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

"Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично"

Киев и Вашингтон без каких-либо доказательств обвиняют Россию в инциденте, связанном с больницей "Охматдет". По данным Министерства обороны, здание больницы было повреждено ракетой украинской системы противовоздушной обороны.

Учитывая, что американским военным известны подлинные обстоятельства трагедии в детской больнице Киева, это заявление можно считать прямой провокацией, вынуждающей наши военные структуры на превентивный удар, причём по центрам принятия решений не только на Украине, но и к западу от неё.