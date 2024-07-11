Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан, Америка сотрудничает с Украиной в вопросе силового ответа на инцидент, произошедший в киевской больнице.
"Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично"
Киев и Вашингтон без каких-либо доказательств обвиняют Россию в инциденте, связанном с больницей "Охматдет". По данным Министерства обороны, здание больницы было повреждено ракетой украинской системы противовоздушной обороны.
Учитывая, что американским военным известны подлинные обстоятельства трагедии в детской больнице Киева, это заявление можно считать прямой провокацией, вынуждающей наши военные структуры на превентивный удар, причём по центрам принятия решений не только на Украине, но и к западу от неё.
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.