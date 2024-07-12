Запад вынуждает РФ мобилизовать все свои ресурсы: назван эффективный способ завершения конфликта на Украине

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Эксперт заявил о необходимости быть готовым к затяжному конфликту на Украине

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт и полковник в запасе Михаил Ходаренок утверждает, что Россия должна быть готова к затяжному конфликту.

Эксперт заявил о необходимости быть готовым к затяжному конфликту на Украине
Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что на саммите НАТО в Вашингтоне была принята декларация, в которой говорится, что Украина движется к вступлению в Североатлантический альянс. По мнению Ходаренка, это решение западных стран вынуждает Москву мобилизовать все свои ресурсы, что является логичным ответом на агрессивные действия НАТО.

Ходаренок считает, что наиболее эффективный способ завершения конфликта — это нанесение ВСУ и инфраструктуре Украины такого ущерба, который заставит их задуматься о прекращении военных действий и начале мирных переговоров, сообщает "Военное дело".

Говоря о возможности создания Россией военного союза в противовес НАТО, Ходаренок отметил необходимость совпадения национальных интересов будущих партнеров и создание единых вооруженных сил с общим командованием.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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