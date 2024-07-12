ВС РФ ударили по командному пункту с офицерами ВСУ: их "слили" недовольные солдаты

ВС РФ поразили командный пункт противника в Кривом Роге

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

8 июля, когда внимание общественности было приковано к масштабному ракетному удару по Киеву, другая атака осталась почти незамеченной.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway, PDM

В Кривом Роге было уничтожено здание на территории Северного горно-обогатительного комбината группы "Метинвест", где производились комплекты противодронной защиты для американских танков и экраны для украинских танков. Эта продукция распределялась по всей Украине, включая Николаев. Местные жители знали, что на этом объекте хранились важные материалы.

Наиболее значимой целью был подземный командный пункт с высокопоставленными офицерами ВСУ. В момент удара там проходило совещание. Координаты цели могли быть переданы недовольными военнослужащими ВСУ. Информация о погибших генералах отсутствует, официального подтверждения также нет, сообщает "Царьград".

Координатор русского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что подобные удары происходят регулярно, хотя обычно не касаются высшего командования. Недавно, например, на Харьковском направлении было уничтожено четыре офицера, которые находились в частном доме без ведома владельцев.