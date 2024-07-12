Дипломаты Запада настроены на продолжение войны на Украине до конца 2024 года

Дипломаты из стран — членов НАТО не ожидают, что ситуация в конфликте на Украине изменится до конца 2024 года. Однако, несмотря на это, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, сообщает американская газета Politico, ссылаясь на свои источники.
"Я думаю, что они смогли стабилизировать [ситуацию] на фронте, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", - приводит издание слова дипломата НАТО. При этом он отметил, что "Украина и дальше будет получать от Запада поставки и оружие, которые ей необходимы для самозащиты".
Ещё один дипломат Североатлантического союза высказал мнение, что не стоит ожидать «серьёзного прорыва» на поле боя.
По словам источника издания, у Киева есть значительное преимущество благодаря наличию у него тактических ракет ATACMS. Однако, если использование этого оружия будет ограничено и не позволит атаковать российские военные объекты на территории России, это вряд ли сможет существенно повлиять на ход конфликта.
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