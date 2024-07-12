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Дипломаты Запада настроены на продолжение войны на Украине до конца 2024 года

Politico: дипломаты стран Запада не верят в улучшение положения Украины в 2024 году

1:11
Силовые структуры

Дипломаты из стран — членов НАТО не ожидают, что ситуация в конфликте на Украине изменится до конца 2024 года. Однако, несмотря на это, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, сообщает американская газета Politico, ссылаясь на свои источники. 

Politico: дипломаты стран Запада не верят в улучшение положения Украины в 2024 году
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

"Я думаю, что они смогли стабилизировать [ситуацию] на фронте, но очевидно, что война останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", - приводит издание слова дипломата НАТО. При этом он отметил, что "Украина и дальше будет получать от Запада поставки и оружие, которые ей необходимы для самозащиты".

Ещё один дипломат Североатлантического союза высказал мнение, что не стоит ожидать «серьёзного прорыва» на поле боя. 

По словам источника издания, у Киева есть значительное преимущество благодаря наличию у него тактических ракет ATACMS. Однако, если использование этого оружия будет ограничено и не позволит атаковать российские военные объекты на территории России, это вряд ли сможет существенно повлиять на ход конфликта.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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