Комиссия ФСИН России завершила служебное расследование в связи с инцидентом, произошедшим в июне, когда в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области были захвачены заложники. По результатам проверки четверо сотрудников были уволены.
"По результатам проверки принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО", - сообщили во ФСИН России.
Также было отмечено, что начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Ростовской области и его первый заместитель решили уйти в отставку.
Ранее в колонии в Ростовской области террористы захватили двух сотрудников в заложники, провозглашая ваххабитские лозунги.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.