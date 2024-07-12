ФСИН подвели служебные итоги ЧП с захватом заложников в Ростове

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комиссия ФСИН России завершила служебное расследование в связи с инцидентом, произошедшим в июне, когда в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области были захвачены заложники. По результатам проверки четверо сотрудников были уволены.

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"По результатам проверки принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО", - сообщили во ФСИН России.

Также было отмечено, что начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Ростовской области и его первый заместитель решили уйти в отставку.

Ранее в колонии в Ростовской области террористы захватили двух сотрудников в заложники, провозглашая ваххабитские лозунги.