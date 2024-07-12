Андрей Белоусолв позвонил в пентагон

Пентагон сообщил, что в пятницу глава ведомства провёл телефонный разговор с Андреем Белоусовым.
В ходе беседы Ллойд Остин подчеркнул важность поддержания открытых каналов связи между Россией и США.
Министерство обороны России также подтвердило факт телефонного разговора между министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином. Инициатором беседы выступила российская сторона.
В ходе разговора обсуждались вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
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