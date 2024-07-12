Андрей Белоусолв позвонил в пентагон

Министр обороны РФ провёл переговоры с министром обороны США

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Пентагон сообщил, что в пятницу глава ведомства провёл телефонный разговор с Андреем Белоусовым.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ, CC BY 4.0

В ходе беседы Ллойд Остин подчеркнул важность поддержания открытых каналов связи между Россией и США.

Министерство обороны России также подтвердило факт телефонного разговора между министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином. Инициатором беседы выступила российская сторона.

В ходе разговора обсуждались вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.