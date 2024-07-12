В Швейцарии предупредили, что Путин не блефует, когда говорит об ударах по F-16

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive, что президент России Владимир Путин серьёзно относится к своим словам о возможных ударах по аэродромам, где будут размещаться F-16 для Украины.

Фото: commons by Paul Nelhams, CC BY-SA 2.0

Ранее, в конце марта, Путин подчеркнул, что если истребители F-16 будут взлетать с территории третьих стран, то они станут законной целью для России. Он также отметил, что F-16 ожидает та же судьба, что и другую западную технику, поставляемую Киеву — Москва будет их уничтожать.