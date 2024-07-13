National Interest: F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве

В подконтрольном России воздушном пространстве F-16 "погибнут"

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Западные самолёты F-16 не выживут в подконтрольном РФ воздушном пространстве.

Фото: commons by Paul Nelhams, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает издание National Interest.

По мнению авторов статьи, главная проблема американских самолётов заключена в том, что это устаревшие модели. Данный истребитель был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современному комплексу обнаружения, отмечает обозреватель Харрисон Касс.

Эксперт в американском журнале чётко указывает на то, что "F-16 не будет волшебной палочкой для Владимира Зеленского".

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