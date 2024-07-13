Западные самолёты F-16 не выживут в подконтрольном РФ воздушном пространстве.
Об этом сообщает издание National Interest.
По мнению авторов статьи, главная проблема американских самолётов заключена в том, что это устаревшие модели. Данный истребитель был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современному комплексу обнаружения, отмечает обозреватель Харрисон Касс.
Эксперт в американском журнале чётко указывает на то, что "F-16 не будет волшебной палочкой для Владимира Зеленского".
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.