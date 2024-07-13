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В России могут отменить уголовное преследование для раскаявшихся мятежников

Статья "Вооружённый мятеж" не будет инкриминирована, если мятежники сдались заранее

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Силовые структуры

В России предложили освободить от уголовной ответственности участников вооружённого мятежа при условии, что они добровольно и своевременно сообщат об этом органам власти или помогут предотвратить дальнейший ущерб интересам страны.

Статья "Вооружённый мятеж" не будет инкриминирована, если мятежники сдались заранее
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando6718, CC BY-SA 4.0

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. В пояснительной записке говорится, что это решение может побудить участников мятежа прекратить противоправные действия.

В настоящее время по нормам Уголовного кодекса мятежникам грозит от 12 до 20 лет при отсутствии иных тяжких статей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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