В России могут отменить уголовное преследование для раскаявшихся мятежников

В России предложили освободить от уголовной ответственности участников вооружённого мятежа при условии, что они добровольно и своевременно сообщат об этом органам власти или помогут предотвратить дальнейший ущерб интересам страны.
Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. В пояснительной записке говорится, что это решение может побудить участников мятежа прекратить противоправные действия.
В настоящее время по нормам Уголовного кодекса мятежникам грозит от 12 до 20 лет при отсутствии иных тяжких статей.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.