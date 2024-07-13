Вероятность конфликта между Украиной и Белоруссией снизилась

Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной и приказал отвести войска от южных границ.
"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - заявил глава государства.
"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - Александр Лукашенко.
Ранее ВСУ сосредоточили на границе с Белоруссией 120-тысячную группировку. В СМИ обсуждали возможное вторжение украинских войск в Белоруссию или наоборот, на Украине обсуждали вероятность вторжения с северных границ.
Однако, видимо, на саммите НАТО Украине были даны прямые указания нивелировать напряжённость на границе с Белоруссией.
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