Вероятность конфликта между Украиной и Белоруссией снизилась

Александр Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной и приказал отвести войска от южных границ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - заявил глава государства. "Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - Александр Лукашенко.

Ранее ВСУ сосредоточили на границе с Белоруссией 120-тысячную группировку. В СМИ обсуждали возможное вторжение украинских войск в Белоруссию или наоборот, на Украине обсуждали вероятность вторжения с северных границ.

Однако, видимо, на саммите НАТО Украине были даны прямые указания нивелировать напряжённость на границе с Белоруссией.