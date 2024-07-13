Блатная рота. Зэки в рядах ВСУ не выполняют приказы и посылают командиров "куда подальше"

Зэки с оружием в рядах ВСУ представляют реальную опасность для Киева

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских соцсетях вирусится тема про "разбавление" элитной 47-й бригады ВСУ "Магура" экс-заключёнными.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

На Покровском направлении продолжают наступать российские войска, сдерживание которых всё дороже обходится националистам.

Сообщается, что бывшие "зэки", вышедшие на свободу в обмен на контракт и отправку в зону боевых действий, "не выполняют приказы и посылают куда подальше командиров". А, имея на руках большое количество оружия, эти люди "представляют реальную силу", справиться с которой сейчас невозможно.

Достоверность темы под вопросом, но и игнорировать эти сведения не надо. Случаи "разбавления" элитных подразделений фиксировались и раньше. Например, такое было в Авдеевке, откуда еде унесла ноги украинская "элитная" 3-я ОШБр. Её тоже разбавляли сомнительной пехотой, без опыта боевых действий.

Постепенно бывшие заключённые также появляются и под Харьковом, но эффективность кадрового состава там сомнительна.