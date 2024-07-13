В украинских соцсетях вирусится тема про "разбавление" элитной 47-й бригады ВСУ "Магура" экс-заключёнными.
На Покровском направлении продолжают наступать российские войска, сдерживание которых всё дороже обходится националистам.
Сообщается, что бывшие "зэки", вышедшие на свободу в обмен на контракт и отправку в зону боевых действий, "не выполняют приказы и посылают куда подальше командиров". А, имея на руках большое количество оружия, эти люди "представляют реальную силу", справиться с которой сейчас невозможно.
Достоверность темы под вопросом, но и игнорировать эти сведения не надо. Случаи "разбавления" элитных подразделений фиксировались и раньше. Например, такое было в Авдеевке, откуда еде унесла ноги украинская "элитная" 3-я ОШБр. Её тоже разбавляли сомнительной пехотой, без опыта боевых действий.
Постепенно бывшие заключённые также появляются и под Харьковом, но эффективность кадрового состава там сомнительна.
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