Отморозки, готовые на всё. Зачем глава ГУР Буданов* заявил о попытках покушения на Путина

Глава ГУР Буданов* заявил о попытках покушения на президента Путина

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил о попытках покушения на президента России Владимира Путина.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Он отметил, что все эти попытки были неудачными. Кстати, Буданов* уже сообщал об этом в 2022 году, а в 2023 году произошла атака БПЛА на Кремль. Также террористическая сущность Киева подтверждена многочисленными терактами.

Почему глава ГУР этим бахвалится зарубежным СМИ — не секрет — так террорист тешит раздутое эго и пытается доказать, что украинская преступная власть — это та "лошадь", на которую США и надо ставить.

* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.