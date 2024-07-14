Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать штрафов за курение в отелях
Яна Рудковская уверена, что ей отключили микрофон на VK Fest из-за Аллы Михеевой
Испания и Англия готовятся к финалу Евро 2024
В Имперском колледже Лондона обнаружили, что у "сов" мозг работает лучше
Певица Mary Gu выходит замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова
Бывший муж Бородиной рассказал, что хочет троих детей от супруги Валерии
Милош Бикович поделился своими мыслями об адаптациях фильма "Холоп"
Эксперты рассказали, как отучить кошку прыгать на стол
Врач Тяжельников советует воздержаться от купания летом после инфаркта и инсульта
Охота в небе началась. Российская армия начала использовать ИИ для охоты для HIMARS

MI-6 сообщила в Генштаб ВСУ, что русские стали использовать ИИ

0:56
Силовые структуры

Британская разведка MI-6 передала в администрацию Зеленского и Генштаб ВСУ новые разведывательные данные.

MI-6 сообщила в Генштаб ВСУ, что русские стали использовать ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, CC BY-SA 4.0

По словам спецслужбы Великобритании российские войска адаптировали искусственный интеллект для беспилотных аппаратов и теперь все данные о передвижении украинской техники обрабатывается ИИ в реальном времени.

Благодаря такой новой технологии, стали возможны точные российские удары по передвижным системам противовоздушной обороны и реактивным системам залпового огня HIMARS, которые постоянно меняют место дислокации и ранее позволяли наносить удары по территории РФ.

Разведка Соединённого Королевства рекомендует отодвинуть от линии боевого соприкосновения системы ПВО, а РСЗО "Хаймарс" использовать для атак из украинского тыла, проверив перед этим воздушное пространство Украины на наличие русских дронов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Последние материалы
Певица Mary Gu выходит замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова
Бывший муж Бородиной рассказал, что хочет троих детей от супруги Валерии
Милош Бикович поделился своими мыслями об адаптациях фильма "Холоп"
Эксперты рассказали, как отучить кошку прыгать на стол
Врач Тяжельников советует воздержаться от купания летом после инфаркта и инсульта
Самый доступный частный дом в Подмосковье стоит 590 тысяч рублей
Татьяна Брухунова рассказала подробности о своём отдыхе с Петросяном
Идеальный огород: секреты успешного ландшафтного дизайна
Ношение шпилек: как минимизировать вред для здоровья
NASA намерено отправить на орбиту Земли искуственную звезду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников