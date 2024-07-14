Британская разведка MI-6 передала в администрацию Зеленского и Генштаб ВСУ новые разведывательные данные.
По словам спецслужбы Великобритании российские войска адаптировали искусственный интеллект для беспилотных аппаратов и теперь все данные о передвижении украинской техники обрабатывается ИИ в реальном времени.
Благодаря такой новой технологии, стали возможны точные российские удары по передвижным системам противовоздушной обороны и реактивным системам залпового огня HIMARS, которые постоянно меняют место дислокации и ранее позволяли наносить удары по территории РФ.
Разведка Соединённого Королевства рекомендует отодвинуть от линии боевого соприкосновения системы ПВО, а РСЗО "Хаймарс" использовать для атак из украинского тыла, проверив перед этим воздушное пространство Украины на наличие русских дронов.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.