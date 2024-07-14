Охота в небе началась. Российская армия начала использовать ИИ для охоты для HIMARS

MI-6 сообщила в Генштаб ВСУ, что русские стали использовать ИИ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британская разведка MI-6 передала в администрацию Зеленского и Генштаб ВСУ новые разведывательные данные.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, CC BY-SA 4.0

По словам спецслужбы Великобритании российские войска адаптировали искусственный интеллект для беспилотных аппаратов и теперь все данные о передвижении украинской техники обрабатывается ИИ в реальном времени.

Благодаря такой новой технологии, стали возможны точные российские удары по передвижным системам противовоздушной обороны и реактивным системам залпового огня HIMARS, которые постоянно меняют место дислокации и ранее позволяли наносить удары по территории РФ.

Разведка Соединённого Королевства рекомендует отодвинуть от линии боевого соприкосновения системы ПВО, а РСЗО "Хаймарс" использовать для атак из украинского тыла, проверив перед этим воздушное пространство Украины на наличие русских дронов.