В прошлом прошло незамеченным сенсационное заявление бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера. Он посоветовал Украине начать мобилизацию 18-летних.
"Что Украине необходимо сделать, так это мобилизовать людские ресурсы. Это война, которую ведут 40-летние. Ни одна другая война в истории не велась 40-летними… Вам нужно набрать 18-летних, вам нужно набрать 20-летних и вам нужно набрать 21-летних", — заявил Иво Даалдер.
Даадлер подчеркнул, что на передовой Украине необходимо больше людей, и он уверен, что мобилизация молодёжи — это один из способов решить текущие проблемы.
Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что на Украине неизбежна мобилизация всех молодых людей от 18 лет.
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