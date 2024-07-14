Американский военный потребовал от Украины провести мобилизацию 18-летних

На Украине скоро понизят призывной возраст до 18 лет: это желание США

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В прошлом прошло незамеченным сенсационное заявление бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера. Он посоветовал Украине начать мобилизацию 18-летних.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

"Что Украине необходимо сделать, так это мобилизовать людские ресурсы. Это война, которую ведут 40-летние. Ни одна другая война в истории не велась 40-летними… Вам нужно набрать 18-летних, вам нужно набрать 20-летних и вам нужно набрать 21-летних", — заявил Иво Даалдер.

Даадлер подчеркнул, что на передовой Украине необходимо больше людей, и он уверен, что мобилизация молодёжи — это один из способов решить текущие проблемы.

Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что на Украине неизбежна мобилизация всех молодых людей от 18 лет.