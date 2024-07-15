Германия продолжает тайные поставки оружия на Украину

Клика Шольца скрывает от своего народа факт поставки оружия на Украину

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает немецкое издание Merkur, Германия тайно передала Украине большую партию военной помощи. В неё вошли 39 боевых танков.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13, CC BY 2.0

По данным издания, поставки состоялись в конце июня — начале июля этого года. В числе прочего, Киев получил от Берлина десять танков Leopard, двадцать боевых машин пехоты Marder, три установки HIMARS, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Ранее власти ФРГ выступали за умеренные поставки вооружений киевскому режиму. Тем не менее, по сумме вложений в оружие для Украины Германия занимает второе место после США.