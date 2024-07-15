Но есть нюанс. В США создали новые танки Abrams, которые в бою долго не протянут

Новые танки AbramsX будут гореть как и его предшественники

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США разрабатывают обновлённую линейку танков AbramsX.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, PDM

Они будут лёгкие, быстрые и экономичные. Об этом сообщает издание TNI.

Однако и существует серьёзная проблема: для танков нужны будут взрывоопасные источники электропитания. Выходит, гореть новые "Абрамсы" будут так же, как их предшественники, хорошо знакомые русским бойцам.

Несмотря на потери натовской техники на Украине, новый дорогой гибридно-электрический танк всё-таки разрабатывается и будет потреблять в 2 раза меньше топлива, будет иметь встроенный искусственный интеллект и новую легкую пушку.

Но батарейные блоки для питания AbramsX — дорогие и тяжёлые, плюс опасные, поскольку легко взрываются при попадании в них осколков.