Чугуний дальнего действия. В России работают над серьёзным увеличением дальности ФАБ-3000

Появляется информация, что в российской армии заканчивают работать над весьма серьёзным увеличением дальности поражения авиационных бомб ФАБ-3000.
По всей вероятности, в конечном счёте российский "чугуний" может получить ускоритель реактивного типа, при помощи которого дальность фугаса сравняется с более лёгкими собратьями — ФАБ-500/1500 и сможет дойти примерно до 75 километров против (приблизительно) 45 км на данный момент.
Если такой результат будет достигнут в ближайшее время (а, скорее всего, для этого готовые технические решения уже есть), то результативность этих бомб вырастет существенно.
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