Убейте его! Запад предлагал России "убрать Зеленского" и давал для этого координаты

Россия отвергла предложение Запада убить Зеленского

Западное сообщество не против, чтобы РФ ликвидировала экс-президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Как минимум, два раза Запад давал Москве координаты с точным местонахождением лидера Незалежной, сообщает покинувший Украину политолог Михаил Павлив.

Правда, Западу было отказано и предложено самим делать грязную работу по избавлению от своего же "чудовища".

"Перед швейцарским саммитом закончился очередной раунд наших непубличных переговоров, где камнем преткновения стал как раз Зеленский. Прозвучала история с нашей стороны, — по слухам: "Уберите его. Вы его поставили, вы и уберите", — в эфире телеканала 360 отметил аналитик.

Запад на это сказал, что они для этого специально дважды давали координаты Зеленского. Но в России ответили, что "мы не людоеды, не будем за вами заниматься уборкой", подытожил Павлив.

Запад предлагал России "убрать Зеленского" и давал для этого координаты