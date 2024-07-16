Блестящая операция. Под Одессой уничтожены 17 безэкипажных катеров, с 300 кг взрывчатки в каждом

Уничтожены 17 безэкипажных катеров, которые должны были атаковать Крымский мост

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Блестящая военно-диверсионная операция ГРУ Минобороны России проведена в Одесской области.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Ron Newsome, PDM

В гостинице Black Sea посёлка Грибовка на подземной парковочной территории украинская армия устроила место хранения 17 безэкипажных катеров (БЭК). Каждый морской беспилотник БЭК был загружен номинально 300 (тремястами) кг взрывчатки.

Все катера предназначались для атаки по Крымскому мосту.

После успешного упреждающего российского ракетного удара бетонобойным "Искандером" гостиница была поражена. Все катера уничтожены.

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