Блестящая военно-диверсионная операция ГРУ Минобороны России проведена в Одесской области.
В гостинице Black Sea посёлка Грибовка на подземной парковочной территории украинская армия устроила место хранения 17 безэкипажных катеров (БЭК). Каждый морской беспилотник БЭК был загружен номинально 300 (тремястами) кг взрывчатки.
Все катера предназначались для атаки по Крымскому мосту.
После успешного упреждающего российского ракетного удара бетонобойным "Искандером" гостиница была поражена. Все катера уничтожены.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.