Политолог Ростислав Ищенко считает, что в случае повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США, он попытается завершить украинский конфликт на условиях, выгодных для Вашингтона и Киева, но не для России.
По мнению Ищенко, Трамп будет защищать интересы Соединенных Штатов, что включает в себя сдерживание России и предотвращение её победы на Украине. Это означает, что Трамп не позволит России реализовать свои главные цели, включая обеспечение безопасности на европейском направлении. Об этом сообщает "Военное дело".
Ищенко также полагает, что американские власти могут предложить Москве забрать часть украинских территорий, но при этом не будут выводить инфраструктуру НАТО от российских границ. Политолог отмечает, что Трамп в своих заявлениях ни разу не высказался против усиления НАТО в Европе, что указывает на его готовность продолжить внешнеполитический курс своих предшественников. Таким образом, несмотря на обещания мира, Трамп будет действовать в интересах США, стремясь сохранить давление на Россию.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.