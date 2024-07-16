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Политолог Ищенко: Трамп будет добиваться мира на Украине в интересах США

1:09
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко считает, что в случае повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США, он попытается завершить украинский конфликт на условиях, выгодных для Вашингтона и Киева, но не для России.

Политолог Ищенко: Трамп будет добиваться мира на Украине в интересах США
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По мнению Ищенко, Трамп будет защищать интересы Соединенных Штатов, что включает в себя сдерживание России и предотвращение её победы на Украине. Это означает, что Трамп не позволит России реализовать свои главные цели, включая обеспечение безопасности на европейском направлении. Об этом сообщает "Военное дело".

Ищенко также полагает, что американские власти могут предложить Москве забрать часть украинских территорий, но при этом не будут выводить инфраструктуру НАТО от российских границ. Политолог отмечает, что Трамп в своих заявлениях ни разу не высказался против усиления НАТО в Европе, что указывает на его готовность продолжить внешнеполитический курс своих предшественников. Таким образом, несмотря на обещания мира, Трамп будет действовать в интересах США, стремясь сохранить давление на Россию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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