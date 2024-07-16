Мать погибшего Казака пожертвовала миллионы фронту

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В апреле при взятии российскими войсками Новомихайловки доблестно погиб разведчик Павел с позывным Казак из Новосибирской области. Мать бойца, получив от сослуживцев бронежилет сына, вернула его обратно, сказав, что он сейчас гораздо нужнее в зоне спецоперации и поможет защитить других воинов. Более того, в память о сыне она пожертвовала 2 млн рублей в фонд Общероссийского народного фронта на закупку специальной техники для российских военных.

Фото: Фото предоставлено Всероссийским казачьим обществом by Россия 2.0, PDM

В начале июля мать погибшего в ходе специальной военной операции брянского военнослужащего перечислила полмиллиона рублей российским бойцам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации. Тогда же и мать погибшего на СВО бойца из Череповца Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление 200-летнего Храма Богоявления в Козохте.

Почти полтора века назад великий русский писатель Федор Достоевский писал о подобном общенародном духовном подъеме и готовности жертвовать: