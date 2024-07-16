Мать погибшего Казака пожертвовала миллионы фронту

В апреле при взятии российскими войсками Новомихайловки доблестно погиб разведчик Павел с позывным Казак из Новосибирской области. Мать бойца, получив от сослуживцев бронежилет сына, вернула его обратно, сказав, что он сейчас гораздо нужнее в зоне спецоперации и поможет защитить других воинов. Более того, в память о сыне она пожертвовала 2 млн рублей в фонд Общероссийского народного фронта на закупку специальной техники для российских военных.
В начале июля мать погибшего в ходе специальной военной операции брянского военнослужащего перечислила полмиллиона рублей российским бойцам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации. Тогда же и мать погибшего на СВО бойца из Череповца Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление 200-летнего Храма Богоявления в Козохте.
Почти полтора века назад великий русский писатель Федор Достоевский писал о подобном общенародном духовном подъеме и готовности жертвовать:
"Это сам народ поднялся на войну… крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: "Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!" Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по нескольку тысяч, а записываются неизвестными. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет".
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.