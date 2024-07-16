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Мать погибшего Казака пожертвовала миллионы фронту

1:44
Силовые структуры » Военные новости

В апреле при взятии российскими войсками Новомихайловки доблестно погиб разведчик Павел с позывным Казак из Новосибирской области. Мать бойца, получив от сослуживцев бронежилет сына, вернула его обратно, сказав, что он сейчас гораздо нужнее в зоне спецоперации и поможет защитить других воинов. Более того, в память о сыне она пожертвовала 2 млн рублей в фонд Общероссийского народного фронта на закупку специальной техники для российских военных.

Мать погибшего Казака пожертвовала миллионы фронту
Фото: Фото предоставлено Всероссийским казачьим обществом by Россия 2.0, PDM

В начале июля мать погибшего в ходе специальной военной операции брянского военнослужащего перечислила полмиллиона рублей российским бойцам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации. Тогда же и мать погибшего на СВО бойца из Череповца Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление 200-летнего Храма Богоявления в Козохте.

Почти полтора века назад великий русский писатель Федор Достоевский писал о подобном общенародном духовном подъеме и готовности жертвовать:

"Это сам народ поднялся на войну… крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: "Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!" Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по нескольку тысяч, а записываются неизвестными. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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