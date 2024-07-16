В Белгородской области вводятся дополнительные ограничения перемещения

В Белгородской области запрещается въезд в ряд приграничных посёлков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ограничении въезда в 14 населённых пунктов. Ограничение вступает в силу с 23 июля. Причиной такого решения стала напряжённая оперативная обстановка в регионе.

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На въездах в эти населённые пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты (КПП). Проезд общественного транспорта будет запрещён. Чтобы попасть в эти места, необходимо будет подать заявку. Въезжать в населённые пункты будут разрешать только взрослым мужчинам, которые должны быть в бронежилетах и находятся в сопровождении военных.

Меры безопасности связаны с риском прорыва украинских ДРГ и террористических обстрелов с территории Украины.