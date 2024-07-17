Британский самолёт выполнял миссию в небе над Украиной

По данным сервиса Flightradar, над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолёт Grob G120TP-A Prefect T1 Военно-воздушных сил Великобритании.
Самолёт был замечен во вторник в 18:26 по московскому времени в Кировоградской области Украины. Затем он пролетел над несколькими областями, включая Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Черниговскую.
Примерно в 1:32 по московскому времени самолёт исчез в районе села Чабановка в Закарпатской области.
Миссия, которую выполнял самолёт, не выяснена.
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