Британский самолёт выполнял миссию в небе над Украиной

В небе над Украиной заметили британский летающий "Гроб"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По данным сервиса Flightradar, над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолёт Grob G120TP-A Prefect T1 Военно-воздушных сил Великобритании.

Фото: Wikimedia Commons by Alekc2m, CC BY-SA 3.0

Самолёт был замечен во вторник в 18:26 по московскому времени в Кировоградской области Украины. Затем он пролетел над несколькими областями, включая Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Черниговскую.

Примерно в 1:32 по московскому времени самолёт исчез в районе села Чабановка в Закарпатской области.

Миссия, которую выполнял самолёт, не выяснена.