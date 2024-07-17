По мнению американских аналитиков Россия имеет огневое преимущество над Украиной

Издание Forbes отметило ключевое превосходство ВС РФ над ВСУ в артиллерии

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерийское превосходство России в украинском конфликте: ключевой фактор войны, как подчёркивает издание Forbes.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

В украинском конфликте Россия и Украина используют разные стратегии, но есть один аспект, который остаётся неизменным: обе стороны в значительной степени полагаются на артиллерию. В этой области Россия имеет явное преимущество.

По данным Forbes, российские войска выпускают примерно 10 000 снарядов в день, в то время как украинские — около 2 000.

"Российская армия имеет больше артиллерии, чем любая другая армия в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем армия США", — продолжает издание. Две основных гаубицы Вооружённых сил России — это 2С19 Мста-С и 2С33 Мста-СМ2. Forbes отмечает, что российский ВПК "производит 250 тыс. боеприпасов в месяц, что соответствует темпам использования".

Украина использует как советское, так и новое оборудование, предоставленное НАТО. Однако, по мнению журнала, это создаёт проблемы для Вооружённых сил Украины (ВСУ), поскольку они слишком зависят от поставок западных боеприпасов.