Приходит информация о продвижении российской армии на Купянском направлении.
Сообщается, что от Кисловки в сторону Степной Новосёлки русские бойцы продвинулись вглубь до 1-го километра.
Также пришла информация, что только что населённый пункт Лозоватское пал, на здании вывешен флаг России.
Ну и ещё одна радостная весть — десантники Вооружённых сил России вышли к каналу "Северский Донец — Донбасс" со стороны посёлка Калинино.
Ранее сообщалось, что в Волчанске (на Харьковском направлении) начали сдаваться в плен боевики ВСУ, призванные из тюрем.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.