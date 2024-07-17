Мощное наступление по всем фронтам. Село Лозоватское освобождено, на здании вывешен флаг России

Бойцы ВДВ вышли к каналу "Северский Донец — Донбасс" от Калинино

Приходит информация о продвижении российской армии на Купянском направлении.

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose, CC BY-SA 4.0

Сообщается, что от Кисловки в сторону Степной Новосёлки русские бойцы продвинулись вглубь до 1-го километра.

Также пришла информация, что только что населённый пункт Лозоватское пал, на здании вывешен флаг России.

Ну и ещё одна радостная весть — десантники Вооружённых сил России вышли к каналу "Северский Донец — Донбасс" со стороны посёлка Калинино.

Ранее сообщалось, что в Волчанске (на Харьковском направлении) начали сдаваться в плен боевики ВСУ, призванные из тюрем.